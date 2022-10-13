توصيل بطاقات التموين للمنازل بـ23.5 جنيه.. تعرف على الخدمة الجديدة

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، على استمرار إتاحة خدمة جديدة وهى توصيل البطاقات إلى المنازل من خلال بوابة مصر الرقمية مقابل 23.5 جنيه رسوم الخدمة، وذلك بالتنسيق مع هيئة البريد.

وأوضح مدكور، أنه بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة إلى صاحبها ،وذلك فى إطار الحرص على التيسير على المواطنين بعدما نجحت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين فى إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا سواء إصدار بطاقات بدل تالف أو فاقد أو استخراج بطاقات جديدة أو إضافة مواليد أو تغيير البطاقة من محافظة إلى أخرى

يأتي ذلك في الوقت الذى أطلقت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة لأول مره لأصحاب البطاقات التموينية وهى ارسال رسائل" sms " على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة، تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها صاحب البطاقة للبقال التموينى، وذلك للحفاظ على حقوق صاحب البطاقة ومنعا لأى تلاعب من جانب منافذ الصرف.

بالإضافة إلى استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين حتى بعد انتهاء الفترة المحددة وكان آخرها 30 سبتمبر الماضى، إلا أن الوزارة قررت استمرار الخدمة، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية، كذلك اتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف حيث يحق لصاحب البطاقة فى حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا او أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة .