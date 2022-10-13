"تموين الإسكندرية" تضبط أكثر من 1.5 طن دقيق بلدى مدعم بدون ترخيص

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حماية لأموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين.

قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت اشراف مؤنس محمد و فريق العمل التابع أحمد حسن و أحمد على مفتشى الادارة بشن حملات تموينية و التى نتج عنها ضبط عدد 31 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 1550 كجم محملة بسيارة على الطريق الصحراوى بدون ترخيص لنقل الدقيق المدعم من الجهات المختصة و الذى يخالف المنظومة التموينية، وقد تم تحريز الكمية المضبوطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.