تليجراف: قصر باكنجهام يعيد النظر فى خطط تتويج كاميلا بتاج يضم ماسة مثيرة للجدل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية تحت عنوان "الملك تشارلز الثالث: خلاف يلوح في الأفق على تاج الملكة القرينة"، إن قصر باكنجهام يعيد النظر في خطط تتويج الملكة القرينة، الملكة كاميلا، وهي ترتدي تاجا يضم الألماسة الشهيرة "كوه نور" المثيرة للجدل، إثر تنويهات من الهند من أن هذه الخطوة ستعيد "ذكريات مؤلمة من الماضي الاستعماري".

وتقول الصحيفة إنها علمت أن مسئولي القصر يراجعون ما إذا كان ينبغي للملكة كاميلا أن ترتدي الألماسة، التي كثيرا ما ارتدتها زوجات الملوك في مراسم التتويج، بما في ذلك الملكة ألكسندرا والملكة ماري، ومؤخرا ارتدتها الملكة الأم عام 1937.

وقال متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند للتيجراف إن ارتداء الألماسة من شأنه أن "يعيد" البعض" إلى أيام الإمبراطورية البريطانية في الهند.

وقالت مصادر ملكية للصحيفة إن الملك وقرينته "يدركان تماما" الحاجة إلى مراعاة الحساسيات الحالية.