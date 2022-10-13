اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تليجراف: قصر باكنجهام يعيد النظر فى خطط تتويج كاميلا بتاج يضم ماسة مثيرة للجدل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:39 ص
تليجراف: قصر باكنجهام يعيد النظر فى خطط تتويج كاميلا بتاج يضم ماسة مثيرة للجدل تاج المملكة البريطانية - امبريال ستيت
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية تحت عنوان "الملك تشارلز الثالث: خلاف يلوح في الأفق على تاج الملكة القرينة"، إن قصر باكنجهام يعيد النظر في خطط تتويج الملكة القرينة، الملكة كاميلا، وهي ترتدي تاجا يضم الألماسة الشهيرة "كوه نور" المثيرة للجدل، إثر تنويهات من الهند من أن هذه الخطوة ستعيد "ذكريات مؤلمة من الماضي الاستعماري".

وتقول الصحيفة إنها علمت أن مسئولي القصر يراجعون ما إذا كان ينبغي للملكة كاميلا أن ترتدي الألماسة، التي كثيرا ما ارتدتها زوجات الملوك في مراسم التتويج، بما في ذلك الملكة ألكسندرا والملكة ماري، ومؤخرا ارتدتها الملكة الأم عام 1937.

وقال متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند للتيجراف إن ارتداء الألماسة من شأنه أن "يعيد" البعض" إلى أيام الإمبراطورية البريطانية في الهند.

وقالت مصادر ملكية للصحيفة إن الملك وقرينته "يدركان تماما" الحاجة إلى مراعاة الحساسيات الحالية.


الملك تشارلز

الملكة كاميلا

بهاراتيا جاناتا

الهند

ماسة كوه نور

الملكة القرينة



الموضوعات المتعلقة

"عزيزى يا عزيزى".. زلة لسان تحرج الملك تشارلز خلال أول لقاء أسبوعى مع ليز تراس

الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:25 ص

الملك تشارلز يشكر الفرق المشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث ونقل نعشها.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:52 ص

قصر باكنجهام يعلن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:45 م

قصر باكينجهام: تنصيب تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا بتاريخ 6 مايو 2023

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:13 م

ملامح حفل تتويج الملك تشارلز المنتظر.. التتويج يجرى بعملية اسمها "الجرم السماوى".. إلغاء الطقوس القديمة.. تقليص 3 ساعات من وقت الاحتفال.. تخفيض 6000 شخص من عدد الحضور.. والأمير وليام يلعب دورا محوريا فى التنظيم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة