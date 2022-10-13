تغيير لون الجلد ليكون مائلا للزرقة .. عرض جديد للإصابة الشديدة بكورونا

كتبت فاطمة خليل

يعد التهاب الحلق والحمى والسعال والصداع وسيلان الأنف من أكثر علامات فيروس كورونا شيوعًا فى الوقت الحالي فى ظل متغير أوميكرون، ولا يزال يتعين على الأشخاص المعرضين للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته الشديدة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يشمل هؤلاء كبار السن 60 عامًا فما فوق والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا، وفى هذا التقرير نتعرف على علامة أخرى على الإصابة الشديدة بكورونا وهي تغيير فى لون الجلد.

ما هي الإصابة الشديدة بكورونا؟

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" عندما يصاب شخص ما بمرض شديد مع كورونا، يُعرف ذلك بعدوى كورونا الشديدة، قد يعني هذا أن المريض في حالة حرجة مع متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، مما يؤدي إلى دخول المستشفى وحتى الموت في بعض الأحيان.

تغير لون البشرة من علامات الإصابة الشديدة بكورونا



قد تكون هناك عدة علامات لعدوى كورونا الشديدة، ولكن وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن وجود "جلد أزرق اللون" هو أحد أعراض كورونا.

قد يعاني الشخص من لون بشرة "شاحب" أو "رمادي"، مما قد يؤثر أيضًا على فراش الظفر.

لماذا يحدث هذا؟



غالبًا ما يشير لون الجلد الأزرق إلى نقص الأكسجين في الدم. تسمى هذه الحالة بالزرقة.

وفقًا لـ Medlineplus ، وهي جزء من المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، "توفر خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم.

معظم خلايا الدم الحمراء في الشرايين تقريبًا تحمل إمدادات كاملة من الأكسجين.

خلايا الدم هذه حمراء زاهية والجلد وردي أو أحمر.

الدم الذي فقد الأوكسجين يكون لونه أحمر مزرق داكن.

يميل الأشخاص الذين يكون دمهم منخفضًا بالأكسجين إلى أن يكون لون بشرتهم مزرقًا تسمى هذه الحالة بالزرقة.

وخلصت الدراسة إلى أنه "اعتمادًا على السبب، قد يحدث زرقة فجأة ، إلى جانب ضيق في التنفس وأعراض أخرى".

ما مدى القلق من الاستسقاء؟



يشير الزرقة إلى تلون مزرق يظهر على اللسان والشفتين ، مما يشير إلى نقص الأكسجين في الدم الشرياني المركزي.

وفقًا لـ Medicineplus ، "قد يتطور الزراق الناجم عن مشاكل طويلة الأمد في القلب أو الرئة ببطء.

"قد تكون الأعراض موجودة، ولكنها غالبًا ليست شديدة."

ومع ذلك ، إذا كان مصحوبًا بمشاكل خطيرة أخرى مثل ضيق التنفس ، فاتصل للحصول على المساعدة الطبية.

اطلب العناية الطبية الطارئة



يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالتماس العناية الطبية الطارئة في حالة لون البشرة المزرق خاصة عندما لا يعود اللون الطبيعي عند فرك بشرتك أو تسخينها، فمن المهم الحصول على رعاية طبية على الفور لتحديد السبب.

علاوة على ذلك ، إذا كان تغير لون الجلد مصحوبًا بصعوبة في التنفس ، مثل اللهاث للتنفس وألم في الصدر والتعرق الغزير يجب طلب المساعدة الطبية فوراً.