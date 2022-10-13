تصفيات مباريات الكرة الطائرة بمراكز شباب بيلا .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

حقق مركز شباب الحوة التابع لإدارة شباب بيلا الفوز فى تصفيات مباريات الكرة الطائرة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بعد فوزه علي منشية الجرايدة وتصعيده للتصفيات على مستوى المحافظة، فى إطار الاحتفالات التي تنظمها مراكز شباب كفر الشيخ بذكرى النصر العظيم، التي تنوعت بين إقامة مهرجان رياضى و تنظيم اللقاءات التثقيفية، والندوات التعريفية ببطولات جنود الجيش المصري فى حرب أكتوبر للنشء والشباب.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تنظم عدة فاعليات بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر فقد نظم بالأمس معرض أندية الفتاة والمرأة بحضور الدكتور عبد الله الباطش، نائب وزير الشباب والرائد أحمد زاهر نائباً عن المستشار العسكري بالمحافظة، كما شارك شباب محافظة كفر الشيخ، المهرجان الرياضي الذي أطلقه وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، الذى انطلق فى جميع محافظات الجمهورية، وتشهد مراكز شباب المحافظة عدة فاعليات ثقافية، وفنية ورياضية ضمن الاحتفال بذكرى النصر .

وتقام احتفالات مراكز شباب مصر بذكرى نصر اكتوبر، تنفيذاً لتعليمات وزير الشباب والرياضة لكافة الهيئات ومراكز الشباب باستمرار الاحتفالات بها، لتنمية الولاء والانتماء بكافة المحافظات، وتأكيداً على ما حققته القوات المسلحة من استرداد الجزء الغالي من مصر سيناء الحبيبة،و بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، تصفيات الكرة الطائرة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، متابعة مديري الإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.



المشاركون في احتفالات اكمتوب ر برياضة كفر الشيخ



دورة رياضية في كرة الطائرة ضمن الاحتفال بانتصارات اكتوبر