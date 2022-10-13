تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 644 شاحنة و 56 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 412 شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 232 شاحنة و28 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينا تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانئها.