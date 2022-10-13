تحرير 80 محضرا خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحال والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية اليوم الخميس بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 80 محضرًا، منها 17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحال تجارية متنوعة النشاط، و22 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضر ذبح خارج السلخانة.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و9 محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر واحد لعدم وجود سجل بالمخبز، وعدد محضر توقف عن الإنتاج.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم ضبط أحد المخابز السياحية بداخله شيكارتين دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، مضيفا، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي و مستمر لضبط العمل بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين، بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية.