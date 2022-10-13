وأضاف العميد المالكي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتى كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن.

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف.