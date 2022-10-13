اليوم السابع
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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة 15 يوما

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:43 ص
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات، حبس تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة الشروق بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ،وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة. 
 
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، فوجئ بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر بإشهار سلاح أبيض فى وجهه واستوليا منه على (مبلغ مالى) كرهاً عنه، ثم قاما بالتخلى عنه بطريق القاهرة الإسماعيلية بدائرة القسم ولاذا بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (سائق، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما (السيارة الأجرة "الميكروباص" بدون لوحات) وبحوزتهما (مبلغ مالى- هاتفى محمول - سلاح أبيض "مطواة").
 
بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضُبط هاتف محمول من متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى عميلهما "سيئ النيـة" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وزارة الداخلية

جريمة السرقة

سرقة مواطن

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