اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بمشاركة 50 دولة.. انطلاق معرض الطيران والدفاع الدولى فى تونس

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:00 ص
بمشاركة 50 دولة.. انطلاق معرض الطيران والدفاع الدولى فى تونس تونس - أرشيفية
وكالات

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انطلقت في مدينة الحمامات التونسية، الأربعاء، فعاليات النسخة الثانية من معرض الطيران والدفاع الدولي بمشاركة 50 دولة، و110 شركات أجنبية عارضة في مجال صناعة الطيران والدفاع.

وحضر مراسم انطلاق المعرض في مطار النفيضة، عدد من الوزراء التونسيين بينهم وزير الدفاع عماد مميش، والنقل ربيع المجيدي، ووزير العمل ومتحدث الحكومة نصر الدين النسيبي.

ونفذت القوات الجوية لعدد من الدول المشاركة عروضا جوية استعراضية عقب مراسم الافتتاح.

ويشكل المعرض فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال الطيران ونظم الملاحة الجوية ومنظومات الدفاع الجوي، والالتقاء بأهم ممثلي الشركات المصنعة للتعريف بقدراتها في ميدان صناعة الطيران.


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