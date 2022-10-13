بعد تعهده بمساعدة أوكرانيا ..الرئيس الفرنسى ماكرون: لا نريد حربا عالمية

كتب سمير حسنى

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه الرسمى على تويتر:" لا نريد حربًا عالمية".

كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أكد أن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا على المقاومة وإرساء السلام ومنع الصراع من الانتشار "أى باستخدام اسلحة كيميائية او نووية" لتجنب أى تصعيد للنزاع.

وقال الرئيس الفرنسي -في مقابلة خاصة لقناة "فرانس 2" الفرنسية اليوم الخميس- إن العقيدة النووية الفرنسية تستند إلى المصالح الأساسية للأمة وهي محددة بوضوح شديد.

وفيما يتعلق بالمساعدة العسكرية الفرنسية إلى كييف، أكد ماكرون أن فرنسا سلمت بالفعل 18 مدفعا من طراز "قيصر" إلى أوكرانيا وهذا يمثل أكثر من ربع مدافع الهاوتزر الـ76 التي يستخدمها الجيش الفرنسي، وجدد عزمه على تقديم المزيد للسلطات الأوكرانية.