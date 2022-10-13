اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المطران الجديد للسريان الكاثوليك.. صور

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:59 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المطران الجديد للسريان الكاثوليك.. صور جانب من اللقاء
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المطران مار إفرام إيلى وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركى على السودان للسريان الكاثوليك، وذلك فى الحادى عشر من الشهر الجارى، بالمقر البطريركى بكوبرى القبة.

ورافق المطران إيلى وردة خلال الزيارة وفد من كنيسة السريان الكاثوليك، وتضمن اللقاء التعارف المتبادل بين الطرفين، وقدم الأب البطريرك التهنئة المطران وردة على منصبه الجديدة، كما تمنى له خدمة مثمرة.

وفى سياق متصل، احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بتجليس الأنبا دانيال لطفى مطران على إيبارشية أسيوط، وذلك من كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.

ومن المقرر أن يترأس القداس الإلهى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.

 

 

 

بطريرك الأقباط الكاثوليك والأباء
بطريرك الأقباط الكاثوليك والأباء

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 


الكنيسه الكاثوليكيه

السريان الكاثوليك

مطران السريان الكاثوليك



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