بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس طقس تجليس الأنبا دانيال على كرسى إيبارشية أسيوط

كتب: محمد الأحمدى

ترأس اليوم الخميس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، طقس تجليس الأنبا دانيال لطفى، مطرانًا على كرسي إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، خلفًا للأنبا كيرلس وليم، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.

وجاء ذلك بمشاركة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وبعض أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، من مختلف الإيبارشيات.

وحضر عدد من ممثلي الكنائس المسيحية بأسيوط، ورجال الدين الإسلامي، وأعضاء مجلسى النواب، والشيوخ، وبعض الشخصيات الأخرى.

وأقيمت مراسم تجليس الأنبا دانيال لطفى، مطرانًا على كرسي إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة الآباء المطارنة.

وفي نهاية الاحتفال قدم البطريرك كلمات الشكر لجميع الحاضرين، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الاحتفال الكبير.