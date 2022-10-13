وأضاف بايدن- في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، أنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة أرسلت رسالة واضحة إلى الكرملين بتصويتها بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا.

وأشار إلى أنّ الرهانات في هذا النزاع واضحة للجميع، والعالم أرسل رسالة واضحة ردّا على ذلك، وهي "لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة، لا يمكن لروسيا أن تغيّر الحدود بالقوة".

وتابع أن "الغالبية العظمى من العالم، دول من كلّ منطقة، كبيرة وصغيرة، تمثّل مجموعة واسعة من الأيديولوجيات والحكومات، صوّتت، اليوم، للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وإدانة محاولة روسيا غير القانونية ضمّ أراضٍ أوكرانية بالقوة".

وأوضح أن 143 دولة وقفت إلى جانب الحرية والسيادة وسلامة الأراضي- وهذا العدد أكبر حتى من الـ 141 دولة التي صوّتت في مارس لإدانة العملية الروسية ضدّ أوكرانيا بشكل قاطع، لافتا إلى أنّ العالم أظهر للتوّ أنّه أكثر اتّحادا وأكثر إصراراً من أيّ وقت مضى على تحميل روسيا المسؤولية.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة على إدانة ضمّ روسيا لأجزاء من أوكرانيا، بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.