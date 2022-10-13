انخفاض سعر برميل النفط الكويتي ليبلغ 96.77 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتى 77 سنتا ليبلغ 96.77دولار للبرميل فى تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 97.54دولارا للبرميل فى تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفى الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.84دولار لتبلغ 92.45 دولار فى حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 2.08 دولار ليبلغ 87.27 دولارا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكى، والى أديمو، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم فرض عقوبات ثانوية على شراء النفط الروسى فوق سقف الأسعار الذى اقترحته دول مجموعة السبع، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكى: لا نخطط لفرض عقوبات ثانوية لأننا لا نرى ضرورة لذلك.

وأوضح نائب وزير الخزانة الأمريكى، أن ما نبحث عنه فى النهاية هو خلق حوافز اقتصادية لجميع الأطراف لخلق وضع يستمر فيه النفط الروسى فى دخول الأسواق وتنخفض أسعار المشترين والعائدات الروسية، وفى رأينا، هذا مجدى اقتصاديا لجميع المعنيين.