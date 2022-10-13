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الناتو: إسبانيا ستنقل 4 من أنظمة الدفاع الجوى من طراز هوك إلى أوكرانيا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:03 م
الناتو: إسبانيا ستنقل 4 من أنظمة الدفاع الجوى من طراز هوك إلى أوكرانيا الناتو -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد حلف الناتو، أن إسبانيا ستنقل 4 من أنظمة الدفاع الجوي من طراز هوك إلى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم /الخميس/، أن موسكو وواشنطن لم تقترحا إجراء مفاوضات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستجرى في جزيرة بالي الإندونيسية في 15-16 نوفمبر القادم.

 

وقال بيسكوف -ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اجتماع مخطط بين الرئيسين الروسي والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين-: "لا، لم نبادر نحن ولا الأمريكيون بإجراء حوار بين الجانبين"..بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

 

 


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