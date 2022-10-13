الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى المؤتمر السابع للجنة رعايا الكهنة بمجلس كنائس مصر

كتب: محمد الأحمدى

تحت شعار "الكنيسة وقضايا معاصرة"، شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر فى أعمال المؤتمر السابع للجنة رعايا الكهنة والقسوس، بمجلس كنائس مصر، وذلك في الفترة من العاشر، وحتى الثانى عشر من الشهر الجارى، ببيت أجابيه، بوادى النطرون.

ومثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة عدد من الآباء الكهنة، من مختلف الإيبارشيات بمصر، حيث ناقش العديد من القضايا المطروحة بشدة على الساحة، التي تهم المجتمع، والكنيسة.

وقُدمت ثمانى محاضرات خلال أعمال المؤتمر، وتلاهم ورش العمل، والمناقشات العديدة كالتالى: الكنيسة والصحة النفسية، للأنبا ميخائيل، الأسقف العام لحدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الكنيسة وثقافة الاستهلاك للأسقف الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.

وتضمن المؤتمر محاضرات أخرى مثل: الكنيسة وقضايا أخلاقية، للأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، الكنيسة والعالم الافتراضى للسيد عادل عزمى، الكنيسة والعمل المسكونى القس الدكتور بيشوى حلمى، الأمين العام الأسبق لمجلس كنائس مصر، وقدمها عنه القس بطرس فؤاد.

وألقى الدكتور عبد المسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، بجامعة عين شمس، محاضرة حول الكنيسة وقضايا البيئة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الكنيسة والمشاركة المجتمعية"، للأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، فيما جاءت المحاضرة حول الكنيسة ونقد للنص للدكتور القس وجيه يوسف، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن المؤتمر ضم ممثلين عن العائلات الخمس الكنسية التي تشكل مجلس كنائس مصر، كما ساهم المؤتمر في دعم روح المحبة، والوحدة بين الكهنة، والقساوسة من الكنائس الخمس، علمًا بأن لجنة خدام الرعايا الكهنة والقسوس، بمجلس كنائس مصر، تأتى تحت رئاسة الأب يوحنا سعد، راعى كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك، بعزبة النخل.