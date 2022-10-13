وقال بيسكوف -ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اجتماع مخطط بين الرئيسين الروسي والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين-: "لا، لم نبادر نحن ولا الأمريكيون بإجراء حوار بين الجانبين"..بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



كما رفض المتحدث الرئاسي الروسي الإفصاح عما إذا كانت هناك أية خطط مستقبلية لإجراء مفاوضات بين الرئيسين.



يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.