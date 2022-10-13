القبض على عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية ومخدرات قبل ترويجها بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لاتجاره فى الأسلحة النارية والذخائر والترويج لنشاطه عبر موقع "يوتيوب"، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بإنشاء صفحة عبر موقع "يوتيوب" يقوم من خلالها بالترويج لبيع محدثات وطلقات الصوت.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته (عدد 11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع – عدد 15 مسدس محدث صوت - مبلغ مالى – هاتف محمول)، كما أرشد عن (عدد 2000 طلقة صوت - 8 مقبض لطبنجات مختلفة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع) داخل ورشة خاصة به كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامى، وأنه يتخذ من الورشة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه فى إصلاح وتعديل محدثات الصوت إلى أسلحة نارية تمهيداً لترويجها بإستخدام السيارة محل الضبط والمبلغ المالى من متحصلات عمليات البيع ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.