القبض على شخص بتهمة تزوير كشف حساب بنكى فى الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإحتيال المصرفي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاحتيال المصرفى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل بيع أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بمستندات طلب الحصول على قرض بنكى بقيمة مليون جنيهاً مرفقاً به كشف حساب بنكى مزور باسمه منسوب صدوره لأحد البنوك يفيد "على غير الحقيقة" بأن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع خلال ستة أشهر تجاوزت مبلغ ( 6 ) ملايين جنيه بقصد الاحتيال على مسئولى البنك المشار إليه وإظهار ملائته المالية لتسهيل حصوله على ذلك القرض.

وعقب تقنين الإجراءات وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بإصطناع كشف الحساب البنكى عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب".