الغرف التجارية العربية: عرض فرص استثمارية بالإسكندرية خطوة هامة لتعزيز الاستثمار

كتب إسلام سعيد

شدد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على أن عرض الفرص الاستثمارية في محافظة الإسكندرية خلال احتفالية تاريخية لغرفة الإسكندرية التجارية بمناسبة مرور 100 عام تعتبر خطوة متميزة وفرصة لتعزيز حركة الاستثمار بالمحافظة خاصة مع وجود مستثمرين من عدة دول.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في حضور وفد من المستثمرين الأجانب باحتفالية غرفة الإسكندرية التجارية بمناسبة مرور مائة عام على تدشين الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية.

وأشاد حنفي بالجمع الذي تشهده مدينة اسكندرية والذي لم يحدث منذ زمن بعيد لكوكبة من كبار القطاع الخاص العربي بجميع دولها بجانب حضور كبير من كبار المستثمرين الاروبيين فهذا الحشد لا يحدث عادتاً الا في احتفاليات ضخمة وكبيرة كأحدث اليوم .

وأوضح الجهود الكبيرة التي قامت بها غرفة اسكندرية بقيادة احمد الوكيل ومجلس ادارتها وهذه الاحتفالية تقوم علي عرض الفرص الاستثمارية والافاق الاقتصادية الموجودة بالمنطقة وتأتي رسالتها الاساسية لتحالف الاستراتيجية وهو الاهم من التجارة البسيطة والتي تعد خطوة هامة وكبيرة لتعزيز الاستثمار.

وتستمر الاحتفالية على مدي يومين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وعددا من الوزراء والمحافظين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والافريقية والاوروبية واكثرمن 1000 من كبار رجال الاعمال من مختلف دول العالم ورؤساء عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية.

ويتزامن مع احتفالية غرفة الإسكندرية احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الابيض المتوسط (اسكامي) والذي ساهمت غرفة الاسكندرية في تأسيسه منذ 40 عام وتترأسه الغرفة حاليا لدورتين متتاليتين عرفانا وتكريما لدورغرفة الاسكندرية في النهوض بشأن الاتحاد المتوسطي من خلال احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية، كما يشارك في الاحتفالية الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وداريو جالينا نائب رئيس اتحاد الغرف العالمية، رئيس غرفة التجارة بتورينو، ومحمد شقير نائب رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورفعت إيثارأوغلو نائب رئيس الغرف الأوروبية، رئيس اتحاد الغرف التركية والسيدة مونيكا روكا ابريتشب، نائب رئيس الأسكامي، ورئيس غرفة برشلونة. وعبدالقادر الخسيسي، نائب امين عام الاتحاد من أجل المتوسط ورؤساء الغرف المصرية والمنظمات الاقتصادية والمالية على المستوي العالمي والاقليمي والمحلي.