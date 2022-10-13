الغرفة التجارية بالإسكندرية تحتفل اليوم بمرور مائة عام على إنشائها

الإسكندرية -فريق المحافظات

تحتفل الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، اليوم بمرور مائة عام علي انشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والافريقية ،ومن اعرق الغرف التجارية علي مستوي العالم ،حيث اعلن رسميا عن تأسيسها في 30 ابريل من عام 1922.



و تبدأ الاحتفالية التي تستمر فعالياتها علي مدار يومين ، بحضور عددا من الوزراء والمحافظين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والإفريقية والأوروبية، وأكثر من 1000 من كبار رجال الاعمال من مختلف دول العالم ورؤساء عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية.



ويتزامن مع احتفالية غرفة الاسكندرية احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الابيض المتوسط (إسكامي) والذي ساهمت غرفة الاسكندرية في تأسيسه منذ 40 عاما وتترأسه الغرفة حاليا لدورتين متتاليتين عرفانا وتكريما لدورغرفة الاسكندرية في النهوض بشأن الاتحاد المتوسطي من خلال احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية، كما يشارك في الاحتفالية الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وداريو جالينا نائب رئيس اتحاد الغرف العالمية، رئيس غرفة التجارة بتورينو، ومحمد شقير نائب رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورفعت إيثارأوغلو نائب رئيس الغرف الأوروبية، رئيس اتحاد الغرف التركية ومونيكا روكا ابريتشب، نائب رئيس الأسكامي، ورئيس غرفة برشلونة، وعبد القادر الخسيسي، نائب امين عام الاتحاد من أجل المتوسط ورؤساء الغرف المصرية والمنظمات الاقتصادية والمالية علي المستوي العالمي والاقليمي والمحلي.



وتشهد الاحتفالية عددا من جلسات العمل لبحث واستعراض دور الغرف التجارية علي المستوي العالمي في مواجهة الاحداث والمتغيرات العالمية ويشارك فيها العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن والشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر وجورج فيشر رئيس شبكة الغرفة العالمية وفارس علامي مؤسس والرئيس التنفيذي للادارة الاستراتيجية العالمية والدكتورة غنوة جالوول الرئيس التنفيذي لتورش سال والسفير جوردي دومينجو القنصل الرئيسي لهيئة التحكيم والترويج التجاري الدولي وفريدريك رونال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة مارسيليا ويدير الجلسة الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية.