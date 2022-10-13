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السجن المشدد 15سنة لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات ثأرية فى سوهاج

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:16 ص
السجن المشدد 15سنة لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات ثأرية فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "و.ن.ع" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ح.م" بأن أطلق عليه النار في مشاجرة بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المتهم والمجنى بسبب خلافات ثأرية قام خلالها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح نارى.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.



 


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جنايات سوهاج

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