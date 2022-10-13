الرئيس السيسى يصل مقر حفل تخرج دفعة جديدة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
الرئيس السيسى يصل مقر حفل تخرج دفعة جديدة لطلبة الكليات والمعاهد العسكريةالخميس، 13 أكتوبر 2022 09:59 ص
الرئيس السيسى
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