اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يشهد بعد قليل حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:32 ص
الرئيس السيسى يشهد بعد قليل حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.


السيسي

الرئيس السيسي

الكلية الحربية

الكليات العسكرية

المعاهد العسكرية

طلبة الكلية الحربية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الصحف المصرية.. الرئيس السيسى يوجه بإقامة شبكة طرق متكاملة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:00 ص

الرئيس السيسى يتابع تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر".. التوجيه بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية فى محيطه الجغرافى لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمرانى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:04 م

الرئيس السيسى يتابع تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:39 م

مدير الفاو: ما يحدث بمصر نموذج ناجح لدولة كبيرة بالمنطقة تحت قيادة الرئيس السيسى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة