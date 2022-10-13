الرئيس السيسى للمصريين: الدنيا مش بتفضل على حالها وربنا معانا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه كان علي يقين فى انتصار مصر على حربها ضد الإرهاب، قائلا: "خليني أفكركم من سنين 2013 و 2014 وكان الإرهاب بيضرب في بلدنا، وكنتم بتشوفوا شهدائنا ومصابينا".
أضاف الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية: "كنت بتقولوا الدنيا دي هتفضل كده ولا إيه؟، كنت متأكد بفضل الله هنعبر زى كتير من الأزمات ما تعبر، واللى يقرأ التاريخ هيشوف كده كتير ، وده اللى يهمني أقولكم كده دلوقتي، وبقول لكل المصريين.. الدنيا مش بتفضل على حالها، ودايما ربنا إيده الطيبة موجودة معانا كلنا ومع الدنيا كلها وإلا مكانتش أبدا استمرت".
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