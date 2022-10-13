الرئيس الباكستانى يقلِّد أمين رابطة العالم الإسلامى وسام "هلال باكستان"

تقرير خاص

قلَّد فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الدكتور عارف علوي، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وسامَ "هلال باكستان"، أحد أهم الأوسمة المدنية للجمهورية، تقديراً لجهود معاليه البارزة في نشر رسالة السلام التي يدعو إليها الإسلام، وفي مكافحة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه ديننا الإسلامي الحنيف، إضافةً إلى دوره العالمي في تعزيز الحوار والوئام بين أتباع الحضارات والأديان، من خلال المبادرات الدولية والزيارات الشخصية التي قام بها إلى مختلف دول العالم، ولقاءاته بمختلف القيادات الدينية الدولية.

وجرت مراسم تسليم الوسام في حفلٍ رسميٍّ أقامه فخامة الرئيس الباكستاني لمعالي الدكتور العيسى -الاثنين- في القصر الرئاسي بإسلام آباد، بحضور نخبة من الشخصيات الإسلامية وقادة الحكومة وأعضاء من البرلمان والسلك الدبلوماسي.

ووسام "هلال باكستان" ضمن أهم الأوسمة المدنية لجمهورية باكستان الإسلامية، يُمنح من قبل رئيس الجمهورية تكريماً للشخصيات التي قدمت إسهامات إسلامية وإنسانية جديرة بالبروز والتقدير.