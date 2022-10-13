اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تنفى ضم مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:09 م
"التعليم" تنفى ضم مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع التعليم تنفى إضافة نتيجة مادة الدين للمجموع
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023.
 
وأضافت وزارة التعليم، أن المنشورات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية، مُوضحةً أن مادة التربية الدينية ليست ضمن المواد الأساسية وإحدى المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب، لكنها تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 


التربية الدينية

اضافة مواد للمجموع

الثانوية العامة

اضافة الدين للمجموع

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة