الاتحاد من أجل المتوسط: التحديات المناخية تتطلب تعاونا دوليا وليس جهدا منفردا

كتب إسلام سعيد

الدكتور عبد القادر الخسيسي نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن تدشين الغرف التجارية في دول البحر المتوسط ساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية ، وحاليا تعيش فترات صعبة بسبب الصراعات والأوبئة والتغيرات المناخية وهو ما يدعمنا لمزيد من التنسيق لمواجهة هذه التحديات خاصة أن بعضها متشابك ومعقد ولا يمكن مواجهة هذه التحديات لكل دولة منفردة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في حضور وفد من المستثمرين الأجانب باحتفالية غرفة الإسكندرية التجارية بمناسبة مرور مائة عام على تدشين الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية.

وأضاف، أن التجارة البينية هي وسائل التعاون بين الشعوب فهي ليست نشاط اقتصادي فقط، لكنها تمهد طرق للتكامل بين الشعوب، مشيرا إلي أن الاتحاد من أجل المتوسط يتعاون مع عدة اتحادات لتنشيط التجار وتعزيز التعاون الكامل بين الدول.

ويتزامن مع احتفالية غرفة الإسكندرية احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الابيض المتوسط (اسكامي) والذي ساهمت غرفة الاسكندرية في تأسيسه منذ 40 عام وتترأسه الغرفة حاليا لدورتين متتاليتين عرفانا وتكريما لدورغرفة الاسكندرية في النهوض بشأن الاتحاد المتوسطي من خلال احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية.

كما يشارك في الاحتفالية الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وداريو جالينا نائب رئيس اتحاد الغرف العالمية، رئيس غرفة التجارة بتورينو، ومحمد شقير نائب رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورفعت إيثارأوغلو نائب رئيس الغرف الأوروبية، رئيس اتحاد الغرف التركية ومونيكا روكا ابريتشب، نائب رئيس الأسكامي، ورئيس غرفة برشلونة.

وعبدالقادر الخسيسي، نائب امين عام الاتحاد من أجل المتوسط ورؤساء الغرف المصرية والمنظمات الاقتصادية والمالية على المستوي العالمي والاقليمي والمحلي.