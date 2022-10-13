الأرصاد: ظهور السحب والفرصة مهيأة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

وأشار هيئة الأرصاد إلى أن الأجواء خريفية معتدلة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد .

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.