إنفوجراف.. أبرز تصريحات المشاط خلال ورشة عمل التحول الأخضر فى القطاع المالى

كتب محمد أسعد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لورشة العمل المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC حول "التحول الأخضر في القطاع المالي .. احتياجات وفرص البلدان النامية ودور التعاون الإنمائي"، والتي عُقدت في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، التي تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاءت أبرز تصريحات المشاط للتأكيد على:

تعزيز الشراكات متعددة الأطراف وخاصة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح يدعم تنفيذ أجندة المناخ والتنمية.

ضرورة معالجة التفاوت الشديد في جهود تمويل التنمية والمناخ وإيلاء اهتمام أكبر بقارة أفريقيا.

التحديات التي يمر بها العالم أظهرت الأهمية القصوى للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يقدم أجندة عملية وقابلة للتنفيذ لتعزيز دور الأطراف ذات الصلة في جذب الاستثمارات لدعم أجندة المناخ.