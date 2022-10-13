إدارة الأمن والأزمات بمديرية التعليم بالغربية تتفقد تأمين المدارس بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تفقد محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالغربية، ومحمد الفيومى مدير وحدة الأزمات والكوارث بالمديرية، تحت إشراف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، تأمين جميع المدارس بإدارة غرب طنطا.

شملت جولة المتابعة مدارس سعاد عزت الإعدادية، والشهيد محمد رمضان الثانوية التجارية، ومدرسة طنطا الفنية المتقدمة للصناعات النسيجية، وتم تفقد وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والأقسام العملية والمخازن، وتم التنبيه على ترشيد الكهرباء، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتوفير الأمن والسلامة داخل الأقسام العملية.

كما تم التنبيه على عدم دخول أي شخص خارج التربية والتعليم داخل المنشأة التعليمية، إلا بتعليمات وكيل الوزارة وإدارة الأمن بالمديرية.