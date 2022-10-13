وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أن قوات الدفاع الجوي تمكنت "فى صباح يوم 13 أكتوبر من إسقاط 5 مروحيات هجومية من طراز "كيه إيه52" و17 طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي واثنين من طراز لانسيت.

وكانت تقارير أوكرانية قد أفادت في وقت سابق بأن القوات المسلحة الأوكرانية صدت هجمات للقوات الروسية بالقرب من خمس مستوطنات. إذ تسعى القوات الروسية للقيام بعمليات هجومية في اتجاهي باخموت وأفدييفكا.

