وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2511 دبابة و5 آلاف و167 من المركبات المدرعة و1556 من النظم المدفعية و357 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و268 طائرة و240 مروحية و1182 طائرة بدون طيار و16 سفينة حربية فضلا عن 140 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و935 مركبة وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

ومن جانبه، أعلن نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني كارينيو كلاشينكو تعرض منشآت حيوية لضربات بطائرات مسيرة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال كليشنكو- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- إن "هجوما نفذته طائرات بدون طيار وصفها بـ الانتحارية على مرافق البنية التحتية حيوية".

ومن جهته، قال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على موقع التواصل الاجتماعي، (تليجرام) إنه "بناء على معلومات أولية فإن الضربات نفذتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع".

وفي سياق مشترك، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات المسلحة صدَّت على مدار يوم أمس هجمات للقوات الروسية قرب خمس مدن في جنوب البلاد، ودمرت قوات الدفاع الجوي 30 هدفًا للروس من بين ذلك أربع طائرات هليكوبتر.

وذكرت الهيئة -في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية- أن القوات الروسية تحاول السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتًا وتركز جهودها على محاولة تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات معينة، وفي نفس الوقت تحاول تنفيذ مهام هجومية في اتجاه مدينتي باخموت وأفدييفكا.

وأضاف البيان: أن القوات الروسية تنتهك قواعد القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب وأعرافها وتضرب البنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيين. وقامت في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بإطلاق ثلاثة صواريخ و 21 غارة جوية، بالإضافة إلى 104 صواريخ من طراز MLRS، متابعة أن القوات الروسية أصابت أهداف البنية التحتية والأحياء المدنية في أكثر من 40 مدينة ومنطقة، بما في ذلك مناطق ميكولايف وفينيتسيا وتشيركاسي وتشيرنيايف وبيلوهوريفكا وسبيرن وبافليفكا.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن سلاح الجو أسقط خلال الليلة الماضية ست طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي في جنوب البلاد، موضحة أنه في ليلة 13 أكتوبر الجاري، أسقطت قوات الدفاع الجوي فوق منطقة أوديسا أربع طائرات بدون طيار للقوات الروسية من طراز شاهد -136 كاميكازي وطائرتان أخريتان فوق مدينة ميكولايف، كما قتلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية 36 جنديًا روسيًا ودمرت أربع مروحيات معادية وخمسة مستودعات ذخيرة في الاتجاه الجنوبي.