أستاذ تغذية: قريبا طرح عقاقير تحمى من السمنة حتى مع تناول الطعام بكثرة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور عمرو مطر أستاذ التغذية العلاجية بطب قصر العينى، خلال مؤتمر علمى للجمعية الطبية لدراسة أمراض السمنة، إنه تم تقديم كل ما هو جديد في مجال السمنة، موضحا، إنه تم استعراض الأبحاث الجديدة في مجال السمنة.



د محمد ابو الغيط خلال المؤتمر

وأضاف، إن المؤتمر استعرض أبحاث مهمة في مجال التغذية، مثل حساسية الجهاز الهضمى وعسر الهضم وتغذية المرضى في المنزل وكبار السن، موضحا اننا على مشارف اكتشاف قرص يمنع الإصابة بالسمنة وتناول كل الأطعمة دون الإصابة بالسمنة، وهو ما اطلق عليه "القرص السحري"، وسيكون متاح في الأسواق خلال عامين على 3 سنوات، وينصح "كل صح واتحرك صح"، موضحا إن عملية تحويل المسار أصبحت تتم بطريقة حديثة.



خلال جلسات المؤتمر

وأضافت الدكتورة نيبال عبد الرحمن أستاذ أطفال واستشارى التغذية الإكلينيكية بمعهد التغذية، إن هناك تغذية تتم من خلال الأنبوب تم استعراضها في المؤتمر، ويتم توصيل الاحتياجات الغذائية للمريض عن طريق أنبوب من المعدة اللى الأمعاء الدقيقة، موضحة، إن الفريق الطبي بالمستشفى هو ما يقوم بتوصيلها للمريض.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، والذى يعقد في الفترة من 13 إلى 14 اكتوبر 2022 حيث شارك بالمؤتمر عدد من أطباء السمنة من مختلف الجامعات المصرية.