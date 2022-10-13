أحمد صقر: الاحتفال بـ100عام على إنشاء غرفة الإسكندرية مناسبة جيدة لعرض فرص الاستثمار

كتب إسلام سعيد

شدد أحمد صقر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، على أن الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام فرصة ملائمة لعرض الفرص الاستثمارية في المحافظة في ظل تطوير واضح للبنية التحتية والأساسية بالمحافظة وهو ما يجعله فرصة أمام المستثمرين.

وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 على هامش احتفالات غرفة تجارة الإسكندرية بمرور 100 عام على تدشين الغرفة في حضور وفد من المستثمرين الأجانب باحتفالية غرفة الإسكندرية التجارية بمناسبة مرور مائة عام على تدشين الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية.

وأضاف، أن تنشيط التجار وتعزيز التعاون الكامل بين الدول التي يزور وفودها محافظة الإسكندرية آلان ضمن احتفالات الغرفة وكذلك الاحتفال بمرور 40 عاما على تدشين غرفة البحر الأبيض، تعتبر ضرورة ملحة في وقت يكرس فيه محافظ الإسكندرية الجهود لجذب الاستثمارات للمحافظة.

ويتزامن مع احتفالية غرفة الإسكندرية احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الابيض المتوسط (اسكامي) والذي ساهمت غرفة الاسكندرية في تأسيسه منذ 40 عام وتترأسه الغرفة حاليا لدورتين متتاليتين عرفانا وتكريما لدورغرفة الاسكندرية في النهوض بشأن الاتحاد المتوسطي من خلال احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية، كما يشارك في الاحتفالية الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وداريو جالينا نائب رئيس اتحاد الغرف العالمية، رئيس غرفة التجارة بتورينو، ومحمد شقير نائب رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورفعت إيثارأوغلو نائب رئيس الغرف الأوروبية، رئيس اتحاد الغرف التركية والسيدة مونيكا روكا ابريتشب، نائب رئيس الأسكامي، ورئيس غرفة برشلونة. وعبدالقادر الخسيسي، نائب امين عام الاتحاد من أجل المتوسط ورؤساء الغرف المصرية والمنظمات الاقتصادية والمالية على المستوي العالمي والاقليمي والمحلي.