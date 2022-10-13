أبو الغيط يشيد بتوجه مصر نحو تحديث الزراعة.. ويدعو لتوسيع إنتاج الغذاء بالمنطقة

بيشوى رمزى

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتوجه المصرى نحو تحديث الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، مؤكدا أن أزمة الغذاء تتفاقم خاصة في منطقتنا العربية.

وأضاف أبو الغيط، في كلمة له أثناء توقيع بيان القضاء على الجوع في المنطقة العربية، أن المعضلة الحقيقية تتجسد في طبيعة الأزمات التي واجهت العالم بدء من كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية.

وشدد الأمين العام على خطورة اعتماد الدول العربية على استيراد حوالى 50% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أن هذا المنحى يمثل بعدا خطيرا حال استمراره، وهو ما يتطلب جهودا إضافية من شأنها توسيع الإنتاج الغذائي في مختلف الدول العربية.