أبناء القنصل.. ضبط عصابة تخصصت فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( صاحب "محل لتقديم خدمات الإنترنت" – آخر ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية ) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدة جهات وترويج تلك المحررات المزورة نظير مبالغ مالية على عملائهما من راغبى الحصول عليها ممن يصعب حصولهم عليها بالطرق المشروعة ، كما أضافت التحريات بقيام الأول بإصطناع وتزوير تلك المحررات متخذاً من المحل خاصته الكائن (بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزه بالأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة المستخدمة فى عمليات التزوير ، وقيام الثانى بإستقطاب عملائهما راغبى شراء تلك المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسماها فيما بينهما .

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من بصمات أختام شعار الجمهورية مقلدة ومنسوبة لعدد من الجهات - جهاز حرارى لطباعة بصمة الأختام الخاصة لعدد من الجهات – عدد من التوكيلات والعقود والمستندات خالية البيانات مُعد للإستخدام ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لعدد من الجهات - الأدوات المُستخدمة فى النشاط الإجرامى وإصطناع المحررات المزورة وتقليد الأختام ومن بينها "جهاز حاسب آلى بمشتملاته" – عدد 2 هاتف محمول) وبفحصهم فنياً تبين إحتواء جهاز الحاسب الآلى على "العديد من نماذج بصمات أختام شعار الجمهورية والمستندات المضبوطة – برامج الحذف والتعديل والإضافة " والتى تستخدم فى عمليات التزوير ، وكذا إحتواء الهواتف المحمولة على "صور ورسائل نصية ومحادثات صوتية تفيد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.