8 خطوات تسهل سداد مخالفات المرور بالبطاقة الائتمانية

كتب أحمد إسماعيل

أعلنت النيابة العامة عن عدد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين منعا للتكدس والزحام، ونشرت النيابة على الصفحة الخاصة بالنائب العام على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث حددت إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

وذكرت الإدارة على موقعها الخطوات التالية:

1- قم بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامةwww.ppo.gov.eg سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة.

2- قم بالضغط على "خدمات المرور" ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

3- خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

4- تضغط على زر الدفع واستمرار.

5- اكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

6- اضغط على "إرسال الطلب" وستظهر لك تفاصيل السداد.

7- ستظهر لك رسالة للتأكيد على الدفع الالكتروني تنص على الآتى: "سوف يتم تحويلك إلى صفحة الدفع الإلكتروني هل أنت موافق"، فى حالة اختياره، اضغط علي "موافق"، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين، وقم بالضغط على "استمرار".

8- اكتب تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.