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17 أكتوبر.. تجارة بنى سويف تنظم ورشة تدريبية حول التخطيط المهنى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:32 ص
17 أكتوبر.. تجارة بنى سويف تنظم ورشة تدريبية حول التخطيط المهنى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم مركز الدراسات المالية والتجارية بكلية التجارة في السابع عشر من أكتوبر الجاري، ورشة تدريبية بالمجان حول التخطيط المهني لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة وذلك بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني.

 

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن موضوعات الورشة تتضمن مجموعة محاور حول كيفية إعداد سيرة ذاتية، وأنواع السيرة الذاتية، ومهارات التواصل، ونماذج السيرة الذاتية، فضلاُ عن التعريف بأنواع مقابلات العمل وكيفية التحضير لها قبل المقابلة، بالإضافة إلى التعريف بالدورات التي يقدمها مركز التطوير المهني بالجامعة.

 

وأشار الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد الكلية، إلى أهمية تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وإكسابهم المهارات الأساسية التي تؤهلهم للعمل من خلال مشاركتهم في العديد من البرامج التدريبة المتنوعة.

 

 


محافظة بنى سويف

جامعة بنى سويف

تجارة بنى سويف

التخطيط المهني



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