‬ وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادى

كتب عبد الحليم سالم

"عصمت": حريصون على توسيع التعاون مع الإمارات.. وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي



"الكعبي": نتطلع لزيادة استثماراتنا بمصر.. والاحتفال قريبًا بـ50 عامًا على علاقات البلدين استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالسفيرة، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين، ومدى التميز والخصوصية التي تجمع بين البلدين.

وأعرب المهندس محمود عصمت عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات الإماراتية، وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين، خاصة في ظل الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

كما استعرض الوزير عددا من النماذج للفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة في العديد من القطاعات والأنشطة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة مريم الكعبي على العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، وحرص الجانب الإماراتي على تعزيز استثماراته في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًة إلى وجود نحو 1400 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية.

من ناحية أخرى، أشارت السفيرة إلى الترتيبات الجارية بين حكومتي مصر والإمارات للاحتفال خلال الشهر الجاري بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الثنائية، احتفاء وترسيخا لهذه العلاقات الأخوية، وبما يليق بعمق علاقة مصر والإمارات شعبًا وحكومة .