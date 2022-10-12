وكيل تعليم الجيزة توجه بضرورة التأكد من سلامة الوجبة المدرسية.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وشملت جولة وكيل المديرية، زيارة مدارس النهضة الرسمية المتميزة للغات، وأنس بن مالك الابتدائية، وبراعم مصر الإبتدائية، وذلك بحضور عبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة.

وحضرت وكيل المديرية طابور الصباح وتحية العلم وعروض لمدرسة النهضة لاحتفالات نصر 6 أكتوبر المجيدة، كما تفقدت الفصول الدراسية، مؤكدة على تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، والتأكد من سلامة الوجبة المدرسية وصلاحيتها.

واستمعت وكيل المديرية إلى الطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مع التأكيد على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.