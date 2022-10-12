اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل تعليم الجيزة توجه بضرورة التأكد من سلامة الوجبة المدرسية.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:45 م
وكيل تعليم الجيزة توجه بضرورة التأكد من سلامة الوجبة المدرسية.. صور وكيل تعليم الجيزة تتفقد المدارس
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وشملت جولة وكيل المديرية، زيارة مدارس النهضة الرسمية المتميزة للغات، وأنس بن مالك الابتدائية، وبراعم مصر الإبتدائية، وذلك بحضور عبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة.
 
وحضرت وكيل المديرية طابور الصباح وتحية العلم وعروض لمدرسة النهضة لاحتفالات نصر 6 أكتوبر المجيدة، كما تفقدت الفصول الدراسية، مؤكدة على تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، والتأكد من سلامة الوجبة المدرسية وصلاحيتها.
 
واستمعت وكيل المديرية إلى الطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مع التأكيد على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.
 
التأكد من سلامة الوجبات المدرسية
التأكد من سلامة الوجبات المدرسية

وكيل تعليم الجيزة تتفقد انتظام العملية التعليمية بالمدارس
وكيل تعليم الجيزة تتفقد انتظام العملية التعليمية بالمدارس

وكيل تعليم الجيزة تتفقد المدارس
وكيل تعليم الجيزة تتفقد المدارس

 


عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم

محافظة الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط يلتقى خبير التعليم اليابانى لدراسة التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:05 م

ضبط كميات من الحلوى منتهية الصلاحية تباع أمام مدرسة ابتدائى فى بورسعيد

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:30 ص

باريس هيلتون تكشف تعرضها للإيذاء الجنسى أثناء دراستها بمدرسة داخلية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:30 ص

المديريات توجه المدارس بتفعيل واستخدام السبورات الذكية بالفصول

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:07 ص

وكيل تعليم الغربية يتفقد سير العملية التعليمية فى مدارس إدارة غرب طنطا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:50 ص

فعاليات اليوم..انطلاق معرض زايد للكتاب وتكريم دفعة مدرسة الخط العربى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:00 ص

حياة كريمة ببنى سويف.. قطعتا أرض لإنشاء وحدة صحية ومدرسة لخدمة عزب جزر النيل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:00 ص

المالية: طرح 17 محطة تحلية مياه خلال 2023 بجانب عدد من المدارس والمشروعات

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:23 م

"مياه القناة": نهدف ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك بمدارس قرى حياة كريمة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:23 م

وزارة التعليم توضح تفاصيل التعدى على مدرسين بمدرسة فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:53 م

مياه القناة: نسعى لترسيخ مفهوم التوعية بترشيد الاستهلاك بمدارس قرى حياة كريمة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:27 م

حملات توعية بترشيد استهلاك المياه بمدارس دمياط

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:55 م

محافظ الوادى الجديد يتفقد انتظام العمل بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالخارجة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:14 م

جوتيريش يحتفى بيوم الفتاة ويناشد طالبان السماح بعودة الفتيات للمدارس

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:03 م

لجنة من مجلس مدينة سفاجا تشن حملات على بنك الطعام بالمدارس.. صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة