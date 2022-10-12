اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:43 م
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وفد سياحى من ألمانيا وإنجلترا يزور منطقة بنى حسن الأثرية فى المنيا.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:01 م
وفد سياحى من ألمانيا وإنجلترا يزور منطقة بنى حسن الأثرية فى المنيا.. صور وفد سياحى من ألمانيا وإنجلترا يزور منطقة بنى حسن الأثرية فى المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولتى ألمانيا وإنجلترا، حيث زار الوفد منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

ومن جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة والتي يرجع تاريخها إلى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية منها ( منطقة بنى حسن بمركز أبو قرقاص، ومنطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي، ودير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط ، ومنطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار) .

والجدير بالذكر، أن محافظة المنيا تعد ثالث محافظة على مستوى الجمهورية غنية بآثارها بعد محافظتي الجيزة والأقصر فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم و السيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين ، لينعم الجميع بالأمن والسلام.
 
السياح فى جبل الطير
السياح فى جبل الطير

السياح فى فى المنيا
السياح فى فى المنيا

وفد السياح فى المنيا
وفد السياح فى المنيا

 


اللواء أسامة القاضي

محافظ المنيا

منطقة آثار بني حسن

مركز أبوقرقاص

دير السيدة العذراء

جبل الطير

السيد المسيح



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