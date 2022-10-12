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وزير التموين يحذر من تخزين السلع فى مخازن غير معتمدة من هيئة سلامة الغذاء

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:30 ص
وزير التموين يحذر من تخزين السلع فى مخازن غير معتمدة من هيئة سلامة الغذاء على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عن جهود الوزارة فى الرقابة على الأسواق، موضحا أنه لا يمكن أن نغفل دور أكثر من جهة، ومنها أولا مباحث التموين، وثانيا، الرقابة التموينية، وأخيرا جهاز حماية المستهلك، موضحا أن هذه الجهات لها  دور مباشر فى إحكام الرقابة على الأسواق.
 
وأضاف وزير التموين: "نعمل على إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية وإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية متخصصة وأيضا وجود مخازن استراتيجية في الأسواق المنظمة".
 
وأشار إلى أنه لا يوجد نقص أو أزمات في السلع التموينية في المواسم والأعياد، بفضل قيام الدولة بتوفير كميات كبيرة في الأسواق وهو يشمل كافة السلع، بالإضافة إلى البنية الأساسية للتجارة الداخلية وتنظيم الأسواق، بالإضافة إلى زيادة المعروض ثم الرقابة تسهم في ضبط الأسواق.
 
وحذر وزير التموين من تخزين أية سلعة غذائية إلا فى مخازن معتمدة من هيئة سلامة الغذاء، وإلا اعتبرت سلعة مجهولة المصدر ويتم مصادرتها فورا.

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