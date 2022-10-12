وزير التموين: إتاحة القمح للمطاحن ومصانع الحلويات والمكرونة بـ8700 جنيه للطن

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية بإتاحة شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة لمن يرغب من مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحى ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية.

‏أشار خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئيس غرفة صناعة الحبوب ‏ومشتقاتها، وممثلي مصانع المكرونة وممثلي مطاحن 72%، إلى أن الوزارة أيضاً ستتيح الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن اعتباراً من يوم السبت الموافق 15/10/2022 وأن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك فى ظل الأزمات التي يواجها ‏العالم، ونقص سلاسل الامداد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، ‏وارتفاع اسعار القمح عالمياً.‏

وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وأن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة موردة لصالح منظومة السلع التموينية.

وفي سياق متصل، أضاف المصيلحى أنه تم التنسيق مع ‏محافظ البنك المركزى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردى القمح الحر واللازم للإنتاج الدقيق الحر، وأشار إلى أن هذه الإجراءات وتلك التحركات الحكومية الرسمية ممثلة في وزارة التموين ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المكرونة خلال ‏الفترة القادمة.