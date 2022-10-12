اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير أوكرانى لـ"سي إن إن": روسيا قصفت 30% من البنية التحتية للطاقة بالبلاد

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:16 ص
وزير أوكرانى لـ"سي إن إن": روسيا قصفت 30% من البنية التحتية للطاقة بالبلاد الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، إن روسيا قصفت نحو 30 % من البنية التحتية للطاقة في بلاده في هجماتها الصاروخية يومي أمس الثلاثاء وأمس الأول الاثنين.
 
وأضاف هالوشينكو في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعتها اليوم الأربعاء، أن روسيا تتجاهل القواعد الدولية، مشيرا إلى أن هذه كانت المرة الأولى منذ بداية الحرب التي استهدفت فيها موسكو بشكل كبير البنية التحتية للطاقة، موضحا لشركاء بلاده أن أوكرانيا في حاجة إلى دعم جوي. 
 
وكانت أوكرانيا قد حثت المدنيين أمس على عدم استخدام الأجهزة المنزلية مثل الأفران والغسالات لتوفير الكهرباء، حيث واجه الملايين انقطاع التيار الكهربائي بعد أكبر هجوم روسي على شبكة الطاقة منذ اندلاع الحرب.

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