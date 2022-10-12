نصائح لعلاج الإمساك عند الرضع.. أبرزها تدليك البطن وتحريك الساقين

فاطمة ياسر

يعانى الطفل في الشهر الأول من ولادة من الإمساك ، وهذا الأمر يجعله أكثر عرضة للبكاء، نتيجة لشعورر بألم شديد في البطن، نتيجة لعدم قدرته علي القيام بعملية الإخراج، ووفقا للتقرير التالي سنتعرف علي أعراض وطرق علاج الإمساك عند الرضيع وفقا لموقع “MEDICALNEWS TODAY”.

تلاحظ الام أن رضيعها يعاني من بعض الأعراض التي تشير إلي إصابته بالإمساك، ومنها قلة مرات التبرز، وانتفاخ البطن، وكثرة الغازات، بالإضافة إلي البكاء أثناء عملية التبرز التي قد يصاحبها في بعض الأحيان ظهور دم.

وهناك العديد من الإلتزامات التي يجب علي الأم القيام بها، لأنها تساعد في علاج الإمساك عند الرضع، ومن أبرزها إعطاء الطفل الأدوية الملينة ولكن تحت إشراف الطبيب، يمكن وضع مقياس درجة الحرارة بعد دهن مقدمته بالفازلين في فتحة شرج الطفل، لمساعدته على التبرز، تدليك بطن الرضيع فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في طرد الغازات المتراكمة في بطنه.

بالإضافة إلي إمكانية تحريك ساقي الرضيع، لأن هذا التمرين يلعب دورا كبيرا في تخفيف الإمساك، بفضل قدرته الكبيرة على تحسين حركة الأمعاء، ما يمكن للأم القيام باستحمام الطفل بالماء الدافيء فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في شعوره بارتخاء العضلات المرتبطة بالبطن، وتعمل علي ارتخاء عضلاتها.

علي الأم مراجعة الطبيب لوصف حليب صناعي أكثر أمانا على معدة الرضيع، ولا يتسبب في إصابته في الإمساك .