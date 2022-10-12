ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11639 طن تشمل : 6234 طن بنجر و1765 طن رمل و 1830 طن أسمنت، و725 طن يوريا و1085 طن بضاعة متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31091 طن تشمل: 5351 طن قمح و 912 طن رخام و6731 طن ذرة و1758 طن حديد و10000 طن خردة و 2777 طن ابلاكاش و 1762 طن خشب زان و1800 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 318 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3659 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93675 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128137 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3878 شاحنة.