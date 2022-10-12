مصر تشارك في معرض IMEX America بمدينة لاس فيجاس

كتب محمد أسعد

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بوفد برئاسة ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، في فعاليات معرض IMEX America الذي يقام حالياً بمدينة لاس فيجاس والذي بدأت فعالياته أمس وتستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، ويعد هذا المعرض واحداً من أهم المعارض المتخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات والمناسبات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في الفعاليات المتخصصة من هذا النوع تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار نحو تنويع المنتجات السياحية المختلفة بما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، وأضاف أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة ترويجية تسير بشكل منتظم من خلال المشاركة في الفعاليات والبورصات العالمية والمعارض الدولية، ومن خلال تنفيذ برامج تسويق مشتركة وعقد لقاءات واجتماعات مع كبرى منظمي الرحلات المشاركة بالمعرض.

ومن جانبه، أوضح ماجد أبو سديرة أن معرض IMEX America يحظى باهتمام كبار منظمي الرحلات والدول السياحية المنافسة بقارة أمريكا الشمالية، والتي تعد أحد المناطق الواعدة والمستهدفة سياحياً لمصر. كما أكد على أن نمط سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض يمثل نمطاً سياحياً هاماً، لافتا إلى أن هذا المعرض يعد مجال تركيز رئيسي نظراً لأهمية السوق الأمريكي في مجال الحوافز والمعارض والمؤتمرات الدولية، كما يشارك به كبار المنظمين في قطاع المؤتمرات الدولية، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا المعرض توفر منصة هامة لتحقيق النمو وسياحة الأعمال والاستثمارات الجديدة مما يعزز مكانة مصر كإحدى الوجهات العالمية في مجال الفعاليات والمؤتمرات، وخاصة أنها تتماشى مع خطة الوزارة التي تحرص على تعريف منظمي الفعاليات والمعارض بالإمكانيات التي تمتلكها مصر والتي تستهدف أن تكون مصر وجهة مميزة لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات المميزة على أرضها.

كما أشار إلى أن الجناح المصري شهد عدداً من اللقاءات الثنائية التي تعمل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات الدوليين مما يسهم في تعزيز وارتقاء مستوى سياحة الحوافز والمؤتمرات بمصر على المدى القريب.

وخلال فعاليات المعرض استعرض ماجد أبو سديرة من خلال عرض تقديمي المقومات السياحية والبيئية والعلاجية والثقافية المتميزة والمنتحات والأنماط والمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر بالإضافة إلى موقعها الجغرافي، كما أشار إلى أن منتج سياحة الحوافز يتيح فرصة أكبر لتسليط الضوء على المقصد السياحي المصري خاصةً وأن مصر تمتلك البنية التحتية وكافة المقومات المناسبة والمتطورة، وهذا ما أثبتته مصر خلال الفترة الماضية حيث استضافت عشرات المؤتمرات الدولية في جميع المجالات بشكل مميز وناجح.

تجدر الإشارة أن الوزارة تشارك هذا العام في المعرض بجناح مميز مساحته ٥٨ م٢ بمشاركة عدد من الفنادق والشركات السياحية المصرية المتخصصة في سياحة الحوافز والعاملة في السوق الأمريكي.