مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات الصحراوى

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات الصحراوى ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى فيما تم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من شرطة النجدة، مفاده وقوع حادث مرورى ووجود ضحايا ومصابين أعلى طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين حادث انقلاب سيارة "دبل كابينة" بالكيلو 145 وتم الدفع بـسيارات إسعاف وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع آثار الحادث.